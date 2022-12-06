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Bolvadin’de kış tedbirleri masaya yatırıldı
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 06.12.2022, 14:55
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kış aylarında ilçede oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek ve önleyici tedbirlerin alınması görüşüldü. İlgili kamu kurumlarının yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Bolat kamu hizmetlerinin kış mevsiminde de etkin, hızlı ve sürekli gerçekleştirilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekerek, bu konudaki çalışmaların önemli olduğunu kaydetti. Toplantı Kaymakam Bolat’ın tedbirler konusunda alınması gerekli tedbirler için verdiği talimatların ardından sona erdi.