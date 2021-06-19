Bir yılda birçok projeyi hayata geçiren valiye sosyal medyadan tebrik yağmuru

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’daki görev süresinin üzerinden 1 yıl geçtiğini sosyal medya hesabından duyurarak bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığı kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl görev yaptığı İçişleri Bakanlığı’ndan Afyonkarahisar’a Vali olarak atanan Gökmen Çiçek, kentte görev yapmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Çiçek’in 1 yıllık valilik görevi boyunca birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten vatandaşlar ise özellikle ilçelerde kadınların sanatsal, kültürel ve ekonomik alanda kendini kanıtladığı Kadın Kültür Evleri, ilin turizmini farklı bir boyut kazandıran Frig Vadisi’ndeki Ayazini projesi ve geliri tamamen çocukların eğitimine harcanacak albikere.com alışveriş sitesi gibi Afyonkarahisar’a vizyon katan projeleri hayata geçirdiğini vurguladılar. Vali Gökmen Çiçek’te kendisine gösterilen bu teveccühe yine sosyal medya hesabından teşekkür ederek karşılık verdi.