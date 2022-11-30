Berenin içinden Afgan sakızı, sigara paketinden kenevir tohumu çıktı

Afyonkarahisar’da pansiyona baskın yapan ekipler bere içerisine saklanmış halde Afgan sakızı ve kenevir tohumu ele geçirdi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kameralarına yansıdı.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir şahsın uyuşturucu getirdiği ihbarını alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı takibe aldı. Ekipler yaptıkları takibin ardından pansiyon olarak kullanılan bir binaya baskın düzenledi. Baskında eğitimli narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler berenin içerisine gizlenmiş 70 gram Afgan sakızı ve sigara paketinin içerisine gizlenmiş 10 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirdi. Olayın ardından ismi açıklanmayan şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.