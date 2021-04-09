Başkan Şahin: “Enerji Kentler Birliği çatısı altında yürütülen projeleri ilçede uygulayacağız”

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Enerji Kentler Birliği çatısı altında yürütülen projelerin ilçede de uygulanabilir olması adına çalıştıklarını belirtti.

Başkan Şahin, Enerji Kentler Birliği Meclis Toplantısı’na katıldı. Başkan Şahin, Enerji Kentleri Birliği’nin 2021 yılı Olağan Meclis Toplantısına Genel Koordinatör Ahmet Yılmaz’la birlikte katıldı. Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili konuşan Başkan Şahin, “Toplantıda birliğimizin 2021 yılı faaliyet ve denetim komisyonu raporu üzerinde istişarelerde bulunduk. Enerji kaynaklarının nasıl daha verimli kullanılabileceğini ve yeni projeler üretebileceğimiz konularında fikir alışverişinde bulunduk. Enerji Kentler Birliği çatısı altında yürütülen projelerin ilçemizde de uygulanabilir olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeniden birlik başkanlığına yeniden seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve encümen üyelerini tebrik ediyor, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.