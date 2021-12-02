Başkan Çöl’den ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ mesajı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

3 Aralık günü engelli vatandaşlara yönelik toplumsal farkındalığın artması açısından önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Başkan Çöl mesajında “Engelli olmak, yalnızca engeli olan bireylerin ya da ailelerinin içinde bulunduğu bir sorun değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli kardeşlerimizi anlama ve onlar için farkındalık yaratma noktasında önemli bir gün. Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırabiliriz. Bu hepimizin görevlerinden biridir. Herhangi bir engelin olması hayatın dışında olmayı gerektirmez. Bizler her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerinin hak ettikleri yerde olmaları şüphesiz bütün toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir” ifadelerine yer verdi.