Bakan Selçuk: “Türkiye’de 10 binden fazla tasarım ve beceri atölyesi açtık”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 10 binden fazla tasarım ve beceri atölyesi açtıklarını ifade ederek, “Bu alanlar otomasyonun, kodlamanın, robotiğin olduğu, üç boyutlu çalışmaların olduğu atölyelerden oluşuyor. Bu konuda yetişen çocuklarımızın binlercesi de TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlanıyorlar” dedi.

Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir termal otelde Kendin Yap Atölyesi Uluslararası Farkındalık Festivali düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, online katıldığı festivalde tasarım ve beceri atölyelerinin önemine değinerek, çocukların bu alanlarda kendilerini bütünsel olarak geliştirdiklerini söyledi. Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim eğitim sistemimizde bir değişimi ortaya koymak, dünyadaki bu değişimlere ayak uyduran, uyum sağlayan bakış açısı geliştirmek son derece kritik hale geliyor. Çocuklarımızın akademik becerilerinin yanı sıra sanatsal becerilerinin, sadece idrak eğitimi değil de vicdan eğitimi ve bunun yanı sıra çocuklarımızın bütünsel gelişimiyle ilgili sosyal, duygusal, fiziksel gelişimiyle ilgili çok daha üst bir perspektiften bakma ihtiyacımız var. Bu bağlamda dijital beceriler de ayrı bir önem taşıyor. Çünkü, günümüzün artık okur yazarlığının bu hale gelmiş olması çok önemli. Bu yüzden de drama, sanat ya da teknoloji eğitimi, kodlama, otomasyon, robotik, üç boyutlu tasarımlar, bunların tamamının söz konusu olduğu 10 binden fazla atölye açtık Türkiye’de. Buna tasarım beceri atölyeleri diyoruz. Tasarım beceri atölyelerinin tamamı bu bahsettiğimiz başlıklar altında ve yaklaşık 2 bin 500 tanesi de otomasyonun, kodlamanın, robotiğin olduğu, üç boyutlu çalışmaların olduğu atölyelerden oluşuyor. Bu konuda yetişen çocuklarımızın binlercesi de TEKNOFEST gibi yarışmalara hazırlanıyorlar. Ulusal ve uluslararası platformlarda çalışıyorlar.”

Bakan Selçuk’un konuşmasının ardından katılımcılar öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları inceledi.