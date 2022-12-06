Aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da bir çok suçtan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın yaptığı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde; tehdit, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması sureti ile yarar sağlama suçlarından aranan O.Ö.’nün Merkez ilçesi, Çıkrık Beldesinde bulunduğu yönünde istihbari bilgiye değerlendirdi. Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan O.Ö. gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar cezaevine gönderildi.