AKUT personeline ilkyardım eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) personeline, sertifikalı ilkyardım eğitimi verildi.

AKUT gönüllüsü kursiyerlerin katıldığı eğitimde olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, boğulma, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donuklarda ilk yardım gibi medikal müdahalelere yer verildi. 2 gün devam eden eğitimde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için AKUT yerleşkesinde bir tören düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İlker Ahmet Çınar; afetlerde her an hazır bulunmak, planlı organize olabilmek için kurumlar arası koordinasyonun önemini belirterek afet öncesi yapılan, ortak eğitim ve tatbikatların, afet anında yapılan medikal müdahalelerde kaliteyi artırdığını söyledi. Çınar, afetlerde sağlık çalışanları olarak ilk yardım eğitimi almış herkese ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek afet anında kaosu önlemek, kaliteli hizmet üretmek için AFAD, UMKE, 112 ve sivil toplum kuruluşları ile ortak paydada birleşmenin önemini vurguladı.