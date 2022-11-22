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Afyonspor, ligin 16. haftasında Isparta 32 Spor’a konuk olacak
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 16. haftasında Isparta 32 Spor’a konuk olacak.
AFYONKARAHİSAR 22.11.2022, 14:45
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 16. haftasında Isparta 32 Spor’a konuk olacak.
Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta yakaladığı tırmanışını deplasmanda da sürdürmek istiyor. Jetler ligin 16. hafta karşılaşmasında 27 Kasım Pazar günü Isparta 32 Spor’un konuğu olacak. Saat 14.00’de başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarına mor beyazlıların iznin ardından yarın başlaması bekleniyor.