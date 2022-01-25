Afyonspor antrenmanı fitness salonunda yaptı

Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına olumsuz hava koşulları nedeniyle fitness salonunda yaptı.

Afyonspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ta 30 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarına fitness salonunda yaptığı antrenmanla başladı. Mor beyazlı ekip 3 ayrı grup halinde fitness salonunda antrenman yaptı. Futbolcular ısınma, denge ve koordinasyon çalışmalarının ardından kuvvet idmanı yaptı.