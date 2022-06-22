Afyonkarahisar’ın tarihi bu sokaklarda yeniden hayat buluyor

Afyonkarahisar’ın önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen ‘Tarihi Sokaklar’da ki sokak sağlıklaştırma çalışmaları 3’ncü etabı ile devam ediyor. Proje çerçevesinde bölgedeki 98 tarihi konak ve evin restorasyonu devam ediyor.

35 milyonluk yatırımla kentin kalbi niteliğindeki Afyon konakları sokak sağlıklaştırma projesi ile aslına uygun şekilde restore ediliyor. Mahalle kültürünün sergilendiği nadir yerleşim yerleri arasında olan bölge yapılan çalışmalar sayesinde ihtişamını tekrar kazandı. Tacı Ahmet ve Yukarı Pazar mahallelerinde bulunan Afyon evlerinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla başlatılan sağlıklaştırma projesi dahilinde tarihi konaklar aslına uygun hale getiriliyor.

Projede tarihi dokunun korunmasına dikkat ediliyor

Çalışmalar çerçevesinde tarihi özelliği olan evlerin dış cephesi aslına uygun olarak restore edilip, renkgarenk hale getiriliyor. Bu projede yer alan son ve 3’ncü etapta bulunan 98 tarihi yapı adeta yeniden yapılıyor. Çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak Afyonkarahisar’ın tarihi güzellikleri arasında yerini alması hedefleniyor. Tarihi dokusu korunarak tamamen aslına uygun şekilde restore olan konaklar şehrin turizmine ve istihdamına da katkı sağlıyor.

Restorasyon yapılan bölgede yaşayan vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.