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Afyonkarahisar’dan bir hafta içerisinde 3 vaşak öldü

Afyonkarahisar’da son bir hafta içerisinde 3 vaşak ölürken, vaşaklardan birisinin ateşli silahlarla vurularak katledildiği ortaya çıktı. Biri erkek ikisi dişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların nasıl öldükleri araştırılırken, uzmanlar hayvanların açlıktan ve susuzluktan bitkin düşerek öldükleri ihtimali üzerinde duruyor.

AFYONKARAHİSAR 25.10.2021, 17:44
Afyonkarahisar’dan bir hafta içerisinde 3 vaşak öldü

Afyonkarahisar’da son bir hafta içerisinde 3 vaşak ölürken, vaşaklardan birisinin ateşli silahlarla vurularak katledildiği ortaya çıktı. Biri erkek ikisi dişi olan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların nasıl öldükleri araştırılırken, uzmanlar hayvanların açlıktan ve susuzluktan bitkin düşerek öldükleri ihtimali üzerinde duruyor.

3 vaşağın belirli aralıklarla telef olmasının ardından açıklamalarda bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, telef olan vaşakların birisinin silahlı vurularak yaralandığı, birisinin ayağından araç geçtiği ve bir diğerinin ise ölü olarak bulunduğunu söyledi. Kandır, “Son bir hafta 3 tane vaşak vakası geldi merkezimize. Bir tanesi ölü geldi, aşırı zayıftı ve beslenemediği için hastalıklara açık hale gelmişti ve ölü halde bulunarak merkeze iletildi. Aradan birkaç gün sonra ikinci vaşak vakası geldi. Bu da ateşli silahla yaralanmıştı. Bedeninde çok sayıda saçma tanesi vardı. Bu saçmaların 3 tanesi omuriliğe isabet etmişti. Arka bacakları tutmuyordu aynı zamanda arka bacakları da tutmuyordu ve fazla dayanamadı ve kaybettik” dedi.

Merkezlerine son bir hafta içerisinde 3 vaşak ölümü vakasının geldiğini ifade eden Kandır, “Birkaç gün sonra üçüncü vaka geldi. Bu sefer ilk iki vaka dişiydi ama bu sefer erkek ve daha genç bir yaşına gelmemiş bir vaşak geldi. Bu vaşakta da ön sağ patisinde araç ezmesine bağlı hem kırık hem de şekil bozuklu meydana gelmiş. Uzun bir süre önce olmuş bu. Bu sorundan dolayı hayvan annesini takip edememiş, avlanamayıp beslenememiş. Aşırı şekilde zayıfladığı için bünyesi artık dayanamayacak hale gelmiş” diye konuştu.

“Vaşakların yok oluşunun hızlanması diğer türler için de bir riskin belirtisi”

Bir hafta içerisinde 3 vaşak vakasının gelmesinin kendilerini çok endişelendirdiğini dile getiren Kandır, bu hayvanların yani vaşakların normalde insanlardan uzak yaşayan, insanlardan çekinen ve çok kolay görünmeyen canlılar olduğunu kaydetti. Kandır açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Şuan nesilleri tehlike altında. Ancak son zamanlardaki yerleşim alanlarına yakın yerlerde bulunmaları hem yaralı hem ölü vaziyette bulunmaları doğada besin zincirindeki bozulmayı ve insan baskısını daha çok işaret ediyor. Bu aynı zamanda gelecekte karşılaşacağımız bir tehlikenin de sinyali. Bu şekil vaşağın yok oluşunun hızlanması diğer türler için de bir riskin belirtisi. Acilen bir tedbir almamız ve bu konuda çalışmalara başlamamız gerekiyor.”

“Beslenemedikleri için de insanlara yaklaşmışlar”

Vaşaklardan kesinlikle korkulmaması gerektiğini belirten Kandır, bazen beslenemediklerinden dolayı vaşakların insanlara yaklaşabildiklerini dile getirdi. Kandır, “Normalde vaşaklar koruma altında ancak yapılan çalışmalar ne yazık ki yeterli değil. Buna yönelik yeni çalışmalarda planlamaktayız. Diler daha yaygın bir şekilde onların korunması adına bir şeyler yapabiliriz ve nesillerini sürdürmeyi başarabiliriz. Vaşaklar insanlardan uzak duruyorlar. Ancak beslenemedikleri için de insanlara yaklaşmışlar, bunu anlıyoruz. Vaşakların yedikleri besinler, kemirgenler, kuşlar bazen tilki vaşağın menüsünü oluşturabilir. Hiçbir zaman insana saldırdığına dair bir bilgi yok. İnsana saldırmaz. İnsanlar kırsalda bir vaşakla karşılaştıkları zaman kesinlikle korkmasınlar. Hayvanın bir saldırma içgüdüsü yok. Ateş etmek zarar vermek aslında geleceğimize yapılan bir saldırı. Dikkat edelim, hayvanlara zarar vermeyelim. Yaşam alanlarında uzak duralım yaşam alanlarındaki avlanılabilecek hayvanları avlamayarak onlara bırakırsak onların yaşamlarını devam ettirmeyi sağlayabiliriz” diye konuştu.

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