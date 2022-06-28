Afyonkarahisar’da Yaz Kur’an Kursları başladı

Afyonkarahisar’da 8 hafta boyunca İl Müftülüğü tarafından yürütülecek olan Yaz Kur’an Kurslarının açılış programı gerçekleştirildi.

Açılış töreni, Şehitler Camii’nde İl Müftüsü Sinan Kazancı, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, Sahipata Mahalle Muhtarı Doğan Korkmaz, Şehitler Camii Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Mert Genç, Camii Görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programına katılan İl Müftüsü Sinan Kazancı, "Çocuklarımız göz aydınlığımızdır, geleceğimizdir" diyerek yaz Kur’an kursuna katılan öğrencileri, velilerini ve emeği geçen tüm eğitmenlere teşekkür etti.

Program sonrası öğrencilere ikramlarda bulunan Müftü Kazancı, öğrencilere başarılar diledi.

Hacı Mehmet Sayın Camii’nde de İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner tarafından yapılan yaz Kur’an kursu açılış programı, çocuklara yapılan ikramlarla sona erdi.