Afyonkarahisar’da tırın dorsesi savruldu, mandalinalar yolu saçıldı

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağından geçiş yapan tırın dorsesinin savrulması sonucu kasalar dolusu mandalina yola saçılırken yol bir süre kapalı kaldı.

Olay Afyonkarahisar OSB kavşağımda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin’den İzmir’e giden Aldülkadir B. idaresindeki 33 DCV 62 plakalı mandalina yüklü TIR, Afyonkarahisar’ın OSB kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dorsesi savruldu. Dorsede bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı. Olay yerinden geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mandalina saçılan yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis okula ilgili çalışma başlattı.