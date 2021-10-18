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Afyonkarahisar’da Mevlit Kandili huşu içerisinde idrak edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek gece boyunca ibadet etti.

AFYONKARAHİSAR 18.10.2021, 00:07
Afyonkarahisar’da Mevlit Kandili huşu içerisinde idrak edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek gece boyunca ibadet etti.

Mevlid Kandili Şuhut İlçe Müftülüğü’nün tertip ettiği bir programla Merkez Büyük Cami’de akşam ve yatsı namazı arasında idrak edildi. İlçenin çeşitli camilerinde görev yapan din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim, mevlidi şerif ve ilahiler okundu.

Şuhut’a yeni atanan İlçe Müftüsü Fatih Aytekin’in Mevlid Kandili’nin anlam ve önemi, nasıl ihya edilmesi, birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili yapılan sohbet ile devam etti. Şuhut Büyük Cami de yatsı ve akşam namazı arasında idrak edilen Mevlit Kandili yapılan duanın ardından sona erdi. Camilere akın eden vatandaşlar gece boyunca ibadet ederek ellerini semaya açtı, dualar göğe yükseldi. Ayrıca Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından mevlit programına katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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