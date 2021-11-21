Afyonkarahisar’da köylere 215 milyon liralık hizmet yapılacak

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Meclisinin 2022 yılı mali bütçesinin görüşüldüğü son oturumunda bütçe 215 milyon TL olarak belirlendi.

İl Genel Meclisinde 20 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından nihai bir rakama varıldı. İktidar ve muhalefet meclis üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği bütçe 215 milyon lira olarak belirlendi. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, bütçeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bir aylık çalışmanın sonucunda belirlenen 215 milyon TL’lik bütçe ile köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve çağın gereklerine uygun hizmetler yapmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede köylerimizde sürdürdüğümüz altyapı hizmetlerinin yanında turizm başta olmak üzere eğitimden spora, sağlıktan tarıma kadar birçok kamu yatırımı, kültürel ve sosyal içerikli hizmetlerin de içerisinde yer almaya gayret ediyoruz” dedi.

2022 yılı bütçesinin belirlenmesinde kasım ayı boyunca yoğun bir süreç yaşadıklarını kaydeden Çoban, “Plan Bütçe Komisyonumuza ve bu süreçte komisyon çalışmalarına destek veren genel sekreterimize, birim müdürlerimize, ilgili kurum müdürlerimize, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2022 yılındaki çalışmalarımıza olanak sağlayacak bütçemizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Komisyon raporunun okunması ve üye görüşlerinin alınmasının ardından Meclis oylamasına sunulan 215 milyon TL’lik kütçe oy birliği ile kabul edildi.