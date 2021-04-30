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Afyonkarahisar’da kısıtlamanın ilk günü

Afyonkarahisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde şehir merkezi boş kalırken polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışında denetimlerine devam etti.

AFYONKARAHİSAR 30.04.2021, 13:29
Afyonkarahisar’da kısıtlamanın ilk günü

Afyonkarahisar’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde şehir merkezi boş kalırken polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışında denetimlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 17 günlük kapanma dün saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek gurupları hariç tüm vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma kararı kapsamında Afyonkarahisar kent merkezinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında polis tarafından kentin önemli kavşak ve ana arterlerinde uygulama noktaları oluşturulurdu. Yaya ve araç ile geçiş yapan tüm vatandaşlar durdurularak izin belgelerinin kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. Yapılan açıklamada, denetimlerin kısıtlama boyunca devam edeceği belirtildi.
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