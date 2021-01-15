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Afyonkarahisar’da kısıtlama ile birlikte denetimler başladı
Pandemi ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da saat 21.00 itibari ile başladı.
AFYONKARAHİSAR 15.01.2021, 22:44
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Pandemi ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da saat 21.00 itibari ile başladı.
Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalar itibari ile sokaklar boş kaldı. Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri Afyonkarahisar’da cadde ve sokaklarda denetimlerini artırdı. Emniyet ekipleri kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan kişileri durdurarak belge kontrolü yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 6 uygulama noktası oluşturdu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.
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