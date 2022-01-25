Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırırken, yağış en çok trafikteki yaya ve sürücüleri etkiledi.

Meteorolojinin yaptığı uyarılar sonrası kentte kar yağışı sabah karşı başladı. Öğlene doğru etkisini arttıran yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Yağıştan dolayı görüş mesafesi de azalırken, kar en fazla trafikteki yaya ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kentin özellikle ana arter ve işlek caddeleri kar altında kalırken, sürücüler karlı yollarda ilerlemekte zaman zaman gücük çekti. Kentte yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.