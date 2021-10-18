Afyonkarahisar’da kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları iş birliğiyle kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Mevlevi Camii’nde gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Kur’an kursu öğreticileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç’in hazırladığı "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu sohbet ile devam eden program ilahiler ve dua ile sona erdi.

Yoğun bir katılımın olduğu programda, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Siyer-i Nebi (Peygamberimizin Hayatı) kitabı ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tanıtıcı broşürleri dağıtılarak lokma tatlısı ikram edildi.

Öte yandan Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii’nde ise Mevlid-i Şerif programı düzenlenerek, Miftah Yatılı Erkek Kur’an kursu öğrencileri tarafından ilahiler okunarak, dualar edildi.