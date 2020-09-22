Afyonkarahisar’da her çocuğun uzaktan eğitime erişmesi için kampanya başlatıldı
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN, UZAKTAN EĞİTİME KOLAY ERİŞEBİLMELERİ İÇİN 'ASKIDA TABLET-TV' KAMPANYASI BAŞLATTI.
Afyonkarahisar Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için ’Askıda Tablet-TV’ kampanyası başlattı.
Tüm hayırsever ve iş adamlarınıı kampanyaya destek olmaya davet eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Afyonkarahisar’da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmamasını hedeflediklerini söyledi. Uzaktan eğitimden mahrum kalmış bir çocuğa el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılarımızı askidatablet.afyon.bel.tr üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet veya TV sayısını ve türünü girerek kampanyamıza destek olabilirler. Arkadaşlarımızda bağışçılarımızla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanyamızı bu şekilde başlattık. El birliğiyle hiçbir çocuğumuzu eğitimden geri bırakmayalım istiyoruz. Bu noktada kampanyamıza destek olacak tüm hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.
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