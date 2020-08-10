Afyonkarahisar’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
AFYONKARAHİSAR’DA AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLAYAN VE GECE BOYU DEVAM EDEN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞTAN DOLAYI ÖZELLİKLE TRAFİKTEKİ YAYA VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞARKEN, YAĞIŞLA BİRLİKTE YILDIRIMLAR İSE ADETA GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ.
Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı özellikle trafikteki yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, yağışla birlikte yıldırımlar ise adeta geceyi gündüze çevirdi.
Olumsuz hava koşulları Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Şuhut ilçesinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur yağışı vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağmur yağışı ile birlikte çakan şimşekler kentin her tarafından görülürken, yıldırımların geceyi gündüze çevirdiği anlarda ise fotoğraf meraklıları soluğu balkon ve pencerelerde aldı. Yağmur yağışı esnasında iş yerleri önüne biriken suların dükkanlara girmemesi içinse esnaf yoğun uğraş verdi.
Yağmur yağışından en fazla etkilenenler ise trafikteki yaya ve sürücüler oldu. Yayalar yağmur yağışından boş buldukları yerlere sığınarak korunmaya çalışırken, araç sürücüleri ise yağmurdan dolayı görüş mesafesinin düştüğü yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı.
Yağmur yağışı ile birlikte gece saatlerinde hav sıcaklıklarında da hissedile derecede düşüş yaşandı. Kentte sıcaklıklar 18 dereceye kadar düştü.
|İmsak
|04:23
|Güneş
|06:02
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:06
|Akşam
|20:17
|Yatsı
|21:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25