Afyonkarahisar’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı özellikle trafikteki yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, yağışla birlikte yıldırımlar ise adeta geceyi gündüze çevirdi.

Olumsuz hava koşulları Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte Şuhut ilçesinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur yağışı vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağmur yağışı ile birlikte çakan şimşekler kentin her tarafından görülürken, yıldırımların geceyi gündüze çevirdiği anlarda ise fotoğraf meraklıları soluğu balkon ve pencerelerde aldı. Yağmur yağışı esnasında iş yerleri önüne biriken suların dükkanlara girmemesi içinse esnaf yoğun uğraş verdi.

Yağmur yağışından en fazla etkilenenler ise trafikteki yaya ve sürücüler oldu. Yayalar yağmur yağışından boş buldukları yerlere sığınarak korunmaya çalışırken, araç sürücüleri ise yağmurdan dolayı görüş mesafesinin düştüğü yollarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Yağmur yağışı ile birlikte gece saatlerinde hav sıcaklıklarında da hissedile derecede düşüş yaşandı. Kentte sıcaklıklar 18 dereceye kadar düştü.