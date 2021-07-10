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Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde seçim günü

Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısı başladı. 3 adayın yarıştığı genel kurulun akşam saatlerinde sonlanması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 10.07.2021, 11:44
Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde seçim günü
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Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin olağan genel kurul toplantısı başladı. 3 adayın yarıştığı genel kurulun akşam saatlerinde sonlanması bekleniyor.

Genel kurulu Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan yerleşkesinde başladı. Kongrede Şükrü Balık, Osman Emrem, Sefa Değirmen başkanlık için yarışıyor. Kongre için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, oy kullanacak üyeler kongrenin yapıldığı salona üst aramasının ardından alındı. Genel kurulda konuşan 3 başkan adayı da projelerinden bahsederek, genel kurulun hayırlı olması dileklerini iletti. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçilirken, saat 17.00’ye kadar oyların kullanılacağı ardından sayıma geçileceği öğrenildi.
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