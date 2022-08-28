43 delegenin oyunu alan Toptaş güven tazeledi

Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, üreticiler için kararlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı genel kurulu yapıldı. Seçimde 43 delegenin oyunu alan Fatma Toptaş tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Genel kurulu Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda yapıldı. Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seçime geçildi. Seçimde 75 delegenin 43’ünün oyunu alan mevcut başkan Fatma Toptaş tekrardan Ziraat Odası Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Seçimde Abdurrahman Yavuz 27, Sabri Çevik 1 delegenin oyunu alırken, 3 delegenin oyu geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Toptaş, "Sandıklı, Kızılören merkez ve Köylerinde ki Delege ve muhtarlarımız başta olmak üzere tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha kararlı ve azimli bir şekilde üreticilerimiz için çalışacağız. Bundan sonra aşamayacağımız sorun olmayacak” dedi.