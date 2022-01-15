27 avcı adayına eğitim verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Hocalar ilçesinde avcı eğitim kursu gerçekleştirildi.

Kurs Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ile Hocalar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile düzenlenen kursa 27 avcının katıldığı belirtildi. Kurs programı ile kayıtlı ve bilinçli avcı sayısını arttırması hedefleniyor.