banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

181’nci müşteriye sürpriz hediye

Afyonkarhisar’da PTT’nin 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi merkez postahane de 181’inci sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye sürpriz yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 22.10.2021, 15:31
181’nci müşteriye sürpriz hediye

Afyonkarhisar’da PTT’nin 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi merkez postahane de 181’inci sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye sürpriz yapıldı.

Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir ile kurum personeli, merkez postahane de ki 181’inci sıra numarasını alan Döndü Akarçay’a kuruluş yıl dönümü için özel hazırlanan, çeşitli hediyeler takdim etti. Şanslı müşteri Akarçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, işlemlerinde sürekli PTT’yi kullandığını kurumun hizmetlerinden de oldukça memnun olduğunu söyledi.

Örsdemir de, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan PTT’nin, bu yıl 181’inci yaşını kutladığını dile getirdi. Merkez postanesinde günün anısına 181’inci sırayı alan müşteriye çeşitli hediyeler takdim ettiklerini aktaran Örsdemir, “Kurumumuz 23 Ekim 1940 yılından bu yana halkımıza hizmet vermektedir. Geçmişin tecrübesini günün teknolojisi ile birleştirerek geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bugünde kuruluşumuzun 181. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bu günümüz halkımıza ve PTT camiasına kutlu olsun. Tabi ki, bu süreçte kargodan, lojistiğe, bankacılıktan, e- ticarete çok geniş kapsamlı hizmet ağımız var. Türkiye genelinde de hizmet potansiyelimizin yanı sıra Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir şirketin ulaşamadığı yerlere PTT olarak biz ulaşıyoruz. Bunun mutluluğunu ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz.”

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2