12 bine yakın öğretmen, 147 bine yakın öğrenci yüz yüze eğitimin başlayacağı günü bekliyor

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, kentte 12 bine yakın öğretmen ile 147 bine yakın öğrencinin yüz yüze eğitimin başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Milli eğitim Bakanlığının talimatı ile yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’daki okullarda da bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Ahmet Yesevi Ortaokulu’nda yapılan törene katılan Yalçın, program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tüm okullarda öğretmen ve çalışanların törene katıldıklarını kaydeden Yalçın ayrıca veli ve öğrencilerinden İstiklal Marşına evlerinin balkonlarından eşlik ettiklerini dile getirdi. Yalçın, “Öğretmenlerimiz ile beraber İstiklal Marşımızı okuduk. Malumunuz olduğu üzere bu milli marşımız ve yine 2021 yılı ‘İstiklal Marşı’ yılı olarak ilan edildi bunu da bu vesile ile hatırlamış olduk. Okuduğumuz İstiklal Marşımıza bizlere evlerden, balkonlardan veliler ve öğrencilerimizde eşlik etti. Bizde zaten hafta sonu kendilerine mesaj atarak durumdan haberdar olmalarını sağladık” dedi.

“Önceliğimiz sağlık”

15 Şubat ta yurt genelinde başlaması planlanan yüz yüze eğitim ile ilgilide açıklamalarda bulunan ve binlerce öğretmen ile öğrencilerin yüz yüze eğitimi sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Yalçın açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kentteki öğretmen sayımız özel okullara ile birlikte 11 bin 800 civarında. 147 bin öğrencimiz vardı. Bunların hepsi yüz yüze eğitimi bekliyorlar. Yüz yüze eğitim başladığı, okullar açıldığı zaman bunların hepsi inşallah eğitime başlayacaklar. Ama öncelikle tabi sağlık, bu sürecin ve salgının bir an önce bitmesi ve bizlerden uzaklaşmasını temenni ediyoruz.”