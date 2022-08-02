banner549

banner547

Son Dakika
Konya büyük güne hazırlanıyor
Konya büyük güne hazırlanıyor
Fındık işçilerinin
Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

100’e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından camide Kur’an kursuna giden 100’e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi.

AFYONKARAHİSAR 02.08.2022, 13:07
100’e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından camide Kur’an kursuna giden 100’e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eğitim çalışma Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından verildi. TOKİ Şehit Ali İlhan Camisinde verilen eğitime Kur’an kursuna giden 100’e yakın öğrenci katıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışmasında polisler öğrencilere güvenlik trafik için uyulması gereken kuralları anlattı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı bulutlu