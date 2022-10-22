FETÖ’nün finans yapılanmasını yönelik operasyonda 8 tutuklama

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Fetullahçı Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik geçtiğimiz hafta yurt genelinde başlatılan ve Afyonkarahisar’da da yapılan Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 8’i tutuklandı biri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarının deşifresine yönelik 18 Ekim Salı günü ’Gazi Turgut Aslan’ operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 23 şahıstan 8’i tutuklanırken, 1 şahıs hakkımda ev hapsi kararı, 14 şahıs ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 450 bin TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi.