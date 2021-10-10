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Zabıtadan, okul çevresindeki esnaflara denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan okulların çevresindeki esnafları denetledi.

ADIYAMAN 10.10.2021, 17:19
Zabıtadan, okul çevresindeki esnaflara denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan okulların çevresindeki esnafları denetledi.

Öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları için, denetimlerin sıklaşarak devam edeceği belirtildi. Okulların çevresindeki bakkallarda tarihi geçmiş ürün ve hijyen denetimi yapan zabıta ekipleri, gerekli koşulları taşımayan esnaflara ihtar verdi. Zabıta ekipleri, denetimlerde kurallara uymayan, açıkta gıda satışı yapan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulunduranlara yasal uyarı yaptı.

Gıda maddelerini tek tek inceleyen zabıtalar, hijyen, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketi ve çöp kovalarını da denetledi.

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