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Zabıta ve polisten dilenci operasyonu

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

ADIYAMAN 19.10.2021, 16:29
Zabıta ve polisten dilenci operasyonu

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan dilenciler Mimar Sinan Kültür Parkında bulunan zabıta müdürlüğüne götürülerek, haklarında kabahatler kanununa göre işlem yapıldı. Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, halkın huzurunu kaçıran dilencilere yönelik bu operasyonların sık sık devam edeceği bildirildi.

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