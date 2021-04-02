YEDAM bağımlılıkla mücadele için Adıyaman’da açıldı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Adıyaman’da ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve iyileştirme desteği sağlayan Yeşilay, Adıyaman YEDAM’da hizmet vermeye başladı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, tütünün yanı sıra alkol, madde, internet ve kumar ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezine 115 numaralı hattan ulaşılarak randevusunu alarak ücretsiz destek alına biliniyor.

Adıyaman YEDAM’ın Türkiye’deki 101 merkezden biri olduğunu belirten Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, “Adıyaman YEDAM’da bağımlılık konusunda ayakta danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize danışmak için gelen tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda sorun yaşayan kişiler, tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı oluyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek de veriyoruz. Nasıl davranmaları konusunda ailelerini bilgilendiriyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, bize başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler.

Musalla mahallesinde bulunan Adıyaman Belediyesi eski binası yerinden açılan YEDAM merkezi uyuşturucu ve alkol olmak üzere tütün, şans oyunları teknoloji bağımlılığı ile mücadele konusunda faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kısa bir süre önce Adıyaman Belediyesi ile bağımlılıkla mücadeleye yönelik iş birliği protokolü imzaladık. Adıyaman’da açılan yeni merkezimizde Psikolog, Klinik Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Halkla İlişkiler Uzmanı ile faaliyetlerine başladı” şeklinde konuştu.