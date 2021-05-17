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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekipleri üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiyi gözaltına alındı.

ADIYAMAN 17.05.2021, 15:30
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis ekipleri üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiyi gözaltına alındı.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Şahısların üzerinde arama yapan polis ekipleri 10 gram bonzai madde ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye el konulurken S.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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