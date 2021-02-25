Uyuşturucu ile mücadele seminerleri sürüyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele seminerleri sürüyor.

2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, hazırlanan projeler ile seminerler veriliyor.

“En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu Ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından hazırlanan uyuşturucu ile mücadele sunumu ve UYUMA Programı kapsamında toplumun çeşitli kesimlerine seminerler veriliyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 farklı kurs merkezinde eğitimler verildiğini dile getiren Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Sezai Yılmaz, “Uyuşturucu suçları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok yönlü boyutları olan bu sorun ile başarılı bir mücadele, bilimsel temelleri üzerinde konu ile ilgili tüm tarafların ve her bir vatandaşımızın bilinçli desteği ile mümkündür. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil sahibi olma amacıyla yetişkin kadınlara yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.