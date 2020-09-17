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Üst geçitteki kadın polisi harekete geçirdi
ADIYAMAN’DA, ÜST GEÇİTTE OTURARAK TELEFONDAN MÜZİK DİNLEYEN KADIN POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ.
ADIYAMAN 17.09.2020, 11:34
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Adıyaman’da, üst geçitte oturarak telefondan müzik dinleyen kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi önünde bulunan üst geçitte oturarak telefondan müzik dinleyen kadını fark eden vatandaşlar, kadının intihar teşebbüsünde buluna bileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının yanına yaklaşarak durum hakkında bilgi aldı. Kadının bir arkadaşını beklediğini ve bu sırada üst geçitte oturarak müzik dinlediğini söylemesi üzerine polis ekipleri normale döndü.
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