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Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen yeniden başkanlığa seçildi
Adıyaman’ın Tut Ziraat Odası Başkanlığına tek liste halinde giren Ahmet Özen yeniden başkanlığa seçildi.
ADIYAMAN 04.02.2023, 18:08
Adıyaman’ın Tut Ziraat Odası Başkanlığına tek liste halinde giren Ahmet Özen yeniden başkanlığa seçildi.
Ziraat Odası salonunda gerçekleştirilen 6. genel kurula mevcut Başkan Ahmet Özen tek liste halinde girdi. Genel kurulda 21 delegeden 16’sı oy kullandı. Delegelerin tamamının oyunu alan Ahmet Özen, 4. Dönem başkanlığa seçildi.
Ahmet Özen, kendisine güvenen delegelere teşekkür ederek, genel kurulun Tut ilçe çiftçisine hayırlı olmasını diledi.