Turanlı: “Yüzyıl Parkımızı sil baştan yeniliyoruz”

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçe halkının yoğun uğrak yerlerinden olan Yüzyıl Parkı’nın sil baştan yenilenmesi için çalışmalara başladı.

Yüzyıl Parkı’nın yenilenme çalışmaları, belediyenin Ağustos ayı meclis toplantısına taşındı. Parkın yenilenme çalışmaları için daha önce yapımını üstlenen firma, parkta hiçbir çalışması olmayınca tekrar gündeme alınarak, Kahta Belediyesi tarafından yapılması için oy birliğiyle kabul edildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kahta Belediyesi 2020 yılında aldığı meclis kararı ile bütün masrafları kendisine ait olmak üzere Ak Parti Meclis Üyesi Yılmaz Saray tarafından Yüzyıl Parkı’nın yapılması için karar alınmıştı. Ancak iki yıl aradan geçmesine rağmen iki kez meclis gündemine getirildi. Herhangi bir çalışma başlatılmadığından dolayı 2022 Ağustos ayı meclis gündemine getirildi. Mecliste yapılan oylamada Yılmaz Saray dan alınarak, Kahta Belediyesine verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Meclisimizin kararından sonra yardımcım Mehmet Rojda Selçuk’a talimat vererek çalışmalarımız başladı. İlçemize Hayırlı olsun” dedi.