Turanlı: “Kar yağışı tarım alanlarına zarar verdi”

Adıyaman’ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, aşırı kar yağışından dolayı zarar gören vatandaşların geçimini sağladığı ahır ve seralarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahta’nın en kısa sürede afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Turanlı, üreticilerin bir nebze de olsa yaralarının sarılması için hasar tespit çalışmalarının başlaması çağrısında bulundu.

Turanlı, “Bölgemizde olduğu gibi Kahta ilçemizde de son yılların en yoğun kar yağışına tanık olduk. Bu yağışlar sonucu özellikle süt sığırcılığı ve sera üreticileri ile birlikte hayvancılık sektörü ile uğraşan üreticilerimiz büyük kayıplar yaşadılar. Seracılık faaliyeti yürüten üreticilerimizin fiziki zararları yanında, ürettikleri ürünlerin (domates, salata vb.) hasadını yapamayacak olması büyük bir mağduriyet yaşanmasına neden olacaktır. Hayvan işletmelerinde bazı ahırlar büyük oranda zarar görmüştür. Diğer yandan özellikle süt sığırcılığı yapan üreticilerimizin ulaşımdan dolayı büyük sıkıntılar yaşadıkları tespit edilmiştir. Günlük olarak sağılan sütlerin işletmelerden acilen transfer edilmesi gerekmektedir. Yolu kapanan ahırların ivedilikle yollarının açılması ve önümüzdeki günlerde kar yağışına karşı ilave tedbirlerin alınması üreticilerimizin mağdur olmasını engelleyecektir. Bununla birlikte ahırları, seraları zarar gören üreticilerle ilgili olarak hasar tespit çalışmalarının yapılması ve desteklenmesi kesintisiz üretim açısından önem arz etmektedir. Meteoroloji’nin hava tahmin raporları göz önünde bulundurularak, önümüzdeki birkaç gün için üreticilerimizin ve ilgili kuruluşların daha dikkatli davranması, bu afetten en düşük hasarla çıkmamızı sağlayacaktır. Bu mağduriyetlerle ilgili olarak, bakanlığımızın, ilçemizi en kısa sürede afet bölgesi olarak ilan etmesi üreticilerimizin bir nebze de olsa yaralarının sarılmasına yardımcı olacaktır” diye konuştu.