banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Teröre finansman sağlayan kişi tutuklandı

Adıyaman’da terör örgütü PKK/KCK’ya finansman sağlayan 1 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN 30.04.2021, 12:00
1
Teröre finansman sağlayan kişi tutuklandı

Adıyaman’da terör örgütü PKK/KCK’ya finansman sağlayan 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağlayan Bilal K. isimli şahsı İzmir’de operasyon ile yakaladı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs Adıyaman’a getirilerek jandarma tarafından sorgulandı.

Sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?