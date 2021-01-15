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Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu çıktı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 2 şahıs üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
ADIYAMAN 15.01.2021, 16:20
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 2 şahıs üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele konusunda yapmış oldukları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen O.Ç. ve M.D., isimli şahısların üst araması yapıldı. Şahıslar üzerinde 1.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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