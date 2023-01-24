Sünnet ettirilen yetim çocuklara validen hediye

Adıyaman’da, sünnet ettirilen 6 yetim çocuğa Vali Mahmut Çuhadar tarafından hediyeler verildi.

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 yetim çocuğun sünneti gerçekleştirildi. Sünnet sonrasında Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sünnet ettirilen çocukları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocukların yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Çuhadar, daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Çuhadar, “Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Yetimlerimize sahip çıkarak yüzünü güldüren İHH’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.