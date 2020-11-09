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Sincik’te hayırseverler öğrencileri tabletsiz bırakmadı

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE TABLETİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYAYA İŞADAMLARI 157 ADET TABLET BAĞIŞLADI.

ADIYAMAN 09.11.2020, 13:52
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Sincik’te hayırseverler öğrencileri tabletsiz bırakmadı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde tableti olmayan öğrenciler için başlatılan kampanyaya işadamları 157 adet tablet bağışladı.

Sincik Kaymakamlığına bünyesinde halk eğitim merkezi tarafından 14 Ekim’de başlatılan ‘Tabletsiz Öğrenci Kalmasın’ kampanyasında 157 adet tablet bağışlandı. İşadamı Osman Yaşar’ın 70 adet, Hüseyin Yolcu’nun 50, Çiğköfteciler Derneğinin 17, Sait Aybak’ın 5 ve diğer hayırseverlerin ise 15 adet bağışladığı kampanya devam ediyor.

Kampanya devam ederken şuana kadar toplanan tabletler öğrencilere dağıtıldı. Tabletler, not ortalaması yüksek ve durumu tablet almaya müsait olmayan öğrencilere Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın tarafından dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, tabletlerin dağıtımı için yapılan okul ziyaretlerinde okul müdürlerinden ve öğretmenlerden ayrıca öğrencilerin pandemi sürecindeki eğitim durumları hakkında bilgiler alındı.

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