Sincik, Avrupalı misafirlerini ağırladı

Adıyaman’ın Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ortak olduğu Erasmus projesi çerçevesinde Avrupalı öğrenciler Sincik ilçesine geldi.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Fizik öğretmeni Gülcan Kaplan koordinatörlüğünde devam eden Erasmus Projesi çerçevesinde İtalya, İspanya, Portekiz ve Hırvatistanlı öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Sincik ilçesine geldi. İmam Hatip Lisesi bahçesinde okulun folklor ekibi tarafından halaylarla karşılanan misafirler halaya katılarak folklor ekibine eşlik etti.

Avrupalı misafirlere yöresel yemekler ikram edildi. Dört gün buyunca Adıyaman’da kalacak olan Avrupalı öğrenciler Adıyaman ve çevre illerin tarihi ve turistlik yerleri gezdirilecek.

Sincik Anadolu İmam Hatip lisesinde yapılan etkinliklerde projenin ana konusu olan “Doğaya dost ol” konusu çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütüldü. Her ülkenin kendi sunumunu gerçekleştirdiği etkinliklerde farklı kültürlerden ve farklı inançlardan insanların bir arada doğaya sahip çıkmaları konusu vurgulandı.

Sincik İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Özelmiş yaptığı konuşmada, bu projenin en nihai amacının geleceğimizin teminatı olan gençlere güzel bir doğa bırakmak olduğunu ifade ederek doğaya sahip çıkmanın öneminden bahsetti.

Avrupa’dan gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, “Bugün uzaklardan gelen misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle hem ilçemizin adını duyurmayı hem de öğrencilerimize farklı bakış açıları ve yeni ufuklar açmayı planlıyoruz. Avrupalı misafirlerimize ve bu projede emeği olan okul müdürümüze ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.