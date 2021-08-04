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Polis çatıda hırsız aradı

Adıyaman’da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir binanın havalandırma boşluğu ile çatılarda şahıs aradı.

ADIYAMAN 04.08.2021, 11:15
Polis çatıda hırsız aradı

Adıyaman’da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir binanın havalandırma boşluğu ile çatılarda şahıs aradı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle Kısmet Yapı Kooperatiflerinde bulunan bir binanın çatısında hırsız olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binanın çatı kısmında, havalandırma boşluğunda ve çevresinde aramalar yaptı. Polis ekiplerinin didik didik arama yaptığı bölgede her hangi bir kimseyle karşılaşılmadı.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden normale döndü.
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