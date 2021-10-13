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Petrol borularını çalmaya çalışan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol borusu çalmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

ADIYAMAN 13.10.2021, 17:38
Petrol borularını çalmaya çalışan şahıs yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, petrol borusu çalmaya çalışan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyünde bulunan petrol boru hattı istasyonunda hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaşan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmalar kapsamında petrol borusunu çalmaya çalışan M.İ., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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