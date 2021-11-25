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Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
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Otomobilin çarptığı 2 kardeş ağır yaralandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 8 ve 10 yaşındaki 2 kardeş ağır yaralandı.
ADIYAMAN 25.11.2021, 20:02
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 8 ve 10 yaşındaki 2 kardeş ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Asfalt Mahallesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Emine Maksume (10) ile Semer Maksume (8) adlı kardeşlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan çocuklar ağır yaralandı. İki kardeş kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.