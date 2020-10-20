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Otomobil tarlaya uçtu

SİNCİK-MALATYA KARAYOLUNDA ARIKONAK KÖYÜ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN 20.10.2020, 12:29
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Otomobil tarlaya uçtu

Sincik-Malatya Karayolunda Arıkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 23 DF 462 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan tarlaya düşen otomobil içindeki yolcu Remzi Ödemiş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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