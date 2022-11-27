Otomobil sulama kanalına düştü: 3 yaralı

Adıyaman’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Saniye Oral Karaboğaz (34) idaresindeki 77 BA 845 idaresindeki otomobil, Besni-Gaziantep karayolunun 33. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü Saniye Oral Karaboğaz ile araçta bulunan Zeynel Abidin Karaboğaz (34) ve Elif Oral (59) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.