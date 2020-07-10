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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 10.07.2020, 17:57
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çataltepe köyü Kara Mağara civarında Kenan Emeröz idaresindeki 02 EN 614 plakalı Peugeot marka otomobil ile karşı istikametten gelen Musa Gürbüz idaresindeki 02 EB 026 plakalı Fiat marka kamyonet çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler Kenan Emeröz ile Musa Gürbüz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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