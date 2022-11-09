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Otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN 09.11.2022, 10:56 09.11.2022, 11:06
Otomobil çalan 2 kişi tutuklandı

Olay, Besni ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İ.N’ye ait otomobil evinin önünde park halinde iken gece geç saatte çalındı. İki şahıs kontak anahtarı uydurarak, otomobili çalıştırıp çaldı. Gaziantep istikametine giden otomobil sabah saatlerinde tekrar Besni’ye dönerken Erdemoğlu Mahallesi’nde polis ekiplerince yakalandı.

Otomobil çalan H.G. ve C.O. isimli şahıslar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#otomobil çalan 2 kişi #Adıyaman
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